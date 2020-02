TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni e trame puntate dal 9 al 15 febbraio 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 9 a sabato 15 febbraio 2020: Jessica cerca di fare colpo su Henry cucinandogli una cenetta a sorpresa. La serata prende però una direzione inaspettata… Continuano i preparativi per il matrimonio di Romy e Paul! Lucy vorrebbe sorprendere i futuri sposini con un giro in mongolfiera, ma purtroppo il regalo si rivela troppo caro per le sue tasche. La ragazza ha però un’idea per procurarsi il denaro… Franzi deve andare ad un impegno importante, ma la sua bicicletta si rompe all’improvviso. In quel momento compare dal nulla un affascinante uomo a cavallo, che la salva… e le ruba il cuore! Denise non riesce a credere che Joshua l’abbia lasciata per Annabelle! Quest’ultima si gode il proprio trionfo e obbliga il ragazzo ad accompagnarla al matrimonio di Romy e Paul… Tutto è pronto per il matrimonio di Romy e Paul! Per assistere ... tvsoap

