Task force coronavirus | più medici nei porti e aeroporti italiani

Quattro regioni del Nord Italia chiedono “isolamento” per gli alunni cinesi. Conte - Task force per contrastare impatto economico : Isolare i bambini di qualsiasi nazionalità che frequentano le scuole e che arrivano dalla Cina, come avviene per tutti altri, Italiani e stranieri, per il periodo di 14 di giorni, come da prassi. E' questa la richiesta al ministero della Salute che i presidenti di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige stanno per inviare. L’annuncio arriva dal governatore del Veneto Luca Zaia che assicura che "non c'è la volontà di ...

Quattro regioni del Nord Italia chiedono “isolamento” per gli alunni cinesi. Conte : - Task force per contrastare impatto economico : Isolare i bambini di qualsiasi nazionalità che frequentano le scuole e che arrivano dalla Cina, come avviene per tutti altri, Italiani e stranieri, per il periodo di 14 di giorni, come da prassi. E' questa la richiesta al ministero della Salute che i presidenti di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige stanno per inviare. L’annuncio arriva dal governatore del Veneto Luca Zaia che assicura che "non c'è la volontà di ...

Virus Cina : Conte - ‘Task force per misure a sostegno imprese’ : Roma, 3 feb. (Adnkronos) – ‘Stiamo creando una task force con i ministri competenti per varare una serie di misure di contrasto all’impatto economico dell’emergenza corona Virus. Dobbiamo intervenire per Contenere questo impatto. Quando avremo completato una ricognizione della situazione attuale e avremo una previsione più chiara potremo adottare le misure di sostengo alle nostre imprese con riguardo ai settori più ...

Virus cinese : insediata la Task force della regione toscana : Si e' insediata, con una riunione nellasede dell'assessorato al Diritto alla salute, la task force regionale sul coronaVirus 2019-nCoV al fine di definire organizzazione e modalita' di lavoro

Torino. Task force per la lotta al pellet non a norma : Una Task force con 10 squadre in campo per passare al setaccio i materiali combustibili in vendita utilizzati per il

Coronavirus : Task force del Ministero della Salute - focus sui controlli in porti e aeroporti : “Si è riunita questa mattina la task-force Coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza. Al centro del confronto la preparazione per il vertice in teleconferenza dei ministri della Salute dei Paesi G7 previsto per questo pomeriggio. Tra i temi affrontati dalla task force anche l’innalzamento del livello dei controlli su tutti i porti e gli aeroporti“: lo spiega lo stesso ...

Task-force coronavirus : preparativi per vertice ministri G7 : Roma – Si e’ riunita questa mattina la Task-force coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza. Al centro del confronto la preparazione per il vertice in teleconferenza dei ministri della Salute dei Paesi G7 previsto per questo pomeriggio. Tra i temi affrontati dalla Task-force anche l’innalzamento del livello dei controlli su tutti i porti e gli aeroporti. Cosi’ in un ...

Coronavirus : riunita la Task-force del Ministero della Salute - il punto della situazione su porti e aeroporti : Si è riunita questa mattina la task-force Coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del commissario straordinario, il capo del Dipartimento della protezione Civile, Angelo Borrelli. “E’ stato fatto il punto della situazione sui controlli e sulle misure che riguardano porti e aeroporti – spiega il Ministero in una nota – e sulla partenza del volo ...

Virus Cina : Tajani - ‘grazie a Nas e Task force regionali - Ue farà sua parte’ : Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “In questi momenti di grande incertezza sanitaria dovuta al CoronaVirus è doveroso ringraziare i Carabinieri dei Nas e le task force regionali che in tutta Italia si stanno adoperando per metterci al riparo da eventuali contagi. C’è tanto lavoro da fare e l’Europa in primis è pronta a fare la sua parte”. Così su Facebook Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.L'articolo ...

Cnr-Uni : al via la Task force della ricerca e innovazione per lo sviluppo dell’attività normativa : Consiglio Nazionale delle Ricerche e Uni-Ente italiano di normazione hanno stipulato oggi l’accordo quadro che definisce una serie di azioni congiunte per lo sviluppo dell’attività pre-normativa e normativa. Un importante passo in avanti nel campo della ricerca che mira a una stretta cooperazione tra i due enti per individuare e sviluppare un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione, internazionalizzazione e formazione. Nello ...

Coronavirus a Napoli - oggi la verità sulla coppia di cinesi ricoverata al Cotugno. La Regione vara una Task force : Mentre sono attesi per oggi i risultati degli esami della coppia di cinesi ricoverata al Cotugno, la Regione Campania annuncia il varo di una task force per affrontare il rischio Coronavirus. E’ una delle decisioni di una riunione con tutti i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere della Campania in stretto raccordo con il Ministero della Salute. Dalla riunione, convocata dal presidente della Giunta Vincenzo De Luca, ...

Coronavirus cinese - accertamenti in corso per un caso a Napoli - istituita Task force : “Evitare allarmismi” : “Delle tre persone ricoverate al Cotugno, due non risultano contagiate; per la terza vi è un accertamento in corso che si concluderà nella giornata di domani. Si chiarisce che la presenza del virus richiede tutta una serie di condizioni, tra cui la provenienza dall’area cinese interessata a cui si uniscono sintomi gravi”. È quanto precisa la regione Campania in riferimento agli allarmi per il Coronavirus. A Palazzo Santa ...

Virus cinese : Task force istituita dalla regione Toscana per monitorare casi sospetti : Il problema non riguarda solo la Toscana, ha detto Saccardi, ma la regione ha il dovere di stare allerta e organizzarsi nel modo migliore

Regione Lazio istituisce Task force : Roma – “Si e’ insediata oggi presso l’Assessorato alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio la task force del Servizio sanitario regionale per la gestione delle modalita’ operative sul Coronavirus (2019-nCoV) successive alle indicazioni del Ministero della Salute. Della task force fanno parte il Direttore operativo del NUE 112, il Direttore sanitario dell’Ares 118 e ...