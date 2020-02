Sky si impegna ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2030 (Di martedì 4 febbraio 2020) Oggi Sky ha comunicato di voler diventare net zero carbon entro il 2030 tagliando le emissioni di carbonio prodotte dalle persone che usano Sky, dai suoi fornitori in tutti i territori in cui opera, e da tutte le sue attività.Sky diventerà net zero carbon:Rendendo più efficienti da un punto di vista energetico tutti i propri prodotti tecnologici presenti nelle case dei clientiSviluppando gli studi televisivi e cinematografici più sostenibili al mondoRendendo net zero carbon tutte le produzioni originali Sky, i canali TV, gli show ed i filmTrasformando i 5000 veicoli aziendali in una flotta... digital-news

sergimagugliani : RT @MariaAl28960990: @matteosalvinimi - paolo29451404 : RT @MariaAl28960990: @matteosalvinimi - MariaAl28960990 : @matteosalvinimi -