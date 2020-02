Senigallia, disoccupato chiede un panino e trova lavoro: « Se ha voglia, il posto è suo» (Di martedì 4 febbraio 2020) Passo Ripe, Senigallia: una polemica sollevata per un panino mancato ha permesso ad un disoccupato del luogo di trovare lavoro. È nato tutto dalla denuncia di un uomo, senza lavoro, che innanzi all’immagine di un bidone dell’organico pieno di panini gettati via da una panetteria di Passo Ripe, aveva chiesto del pane avanzato, ottenendo però un rifiuto. «Ho chiesto un pezzo di pane avanzato – ha raccontato – e mi hanno risposto che non potevano darmelo perché servivano delle autorizzazioni per regalarlo. Essendo senza lavoro mi avrebbe fatto molto comodo. – ha detto – È stato poi molto triste vedere tutto quel pane buttato e con la fame non poterlo nemmeno mangiare per via delle condizioni igieniche». Senigallia, disoccupato chiede del pane e trova lavoro: «Se ha voglia di svegliarsi alle 2 di notte il posto è suo» Finito nel mirino per lo spreco del pane, il fornaio di ... urbanpost

Senigallia disoccupato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Senigallia disoccupato