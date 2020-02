Sanremo e sport, sul palco dell’Ariston un legame che va avanti da oltre 60 anni: in principio fu Clara Vincenzi, ora è Georgina (Di martedì 4 febbraio 2020) Si iniziò a parlare di calcio al Festival di Sanremo già nel 1956. Era la sesta edizione e tra i sei interpreti in gara si presentò Clara Vincenzi, sorella di Guido, difensore dell’Inter e della Nazionale. Clara cantò quattro canzoni, nessuna delle quali ebbe successo in gara e nemmeno successivamente. Il fratello invece continuò a giocare con i nerazzurri per poi passare alla Sampdoria, diventandone una bandiera. Lo sport ha sempre creato dei link con il Festival della canzone italiana. L’edizione numero settanta che inizia stasera (Rai 1 ore 20,40) avrà tra i protagonisti anche Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, e Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. A sceglierle il presentatore Amadeus, tifoso interista che ha chiamato il figlio José in onore del Mourinho del triplete. L’anno scorso tra i tanti riferimenti pop della canzone di Achille Lauro c’era ... ilfattoquotidiano

