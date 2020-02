Sanremo 2020, prima serata: e Amadeus fa un passo indietro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si fa aiutare dai suoi amici sul palco, si aggrappa al gobbo e cammina sulle uova. E per lui è tutto bellissimo. Non solo le donne A Sanremo vengo anch’io? No tu no. Breve storia della guerra dei politici agli ospiti " espresso.repubblica

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -