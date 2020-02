‘Sanremo 2020’, la prima serata: commenti a caldo (Di martedì 4 febbraio 2020) Alle 20.40, su RaiUno, la prima serata della 70^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Con lui sul palco Fiorello e Tiziano Ferro, ma anche Diletta Leotta e Rula Jebreal. Si esibiranno 4 Nuove Proposte, ossia Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia, e i primi 12 Big in gara, ossia Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Morgan e Bugo, Alberto Urso, Riki, Raphael Gualazzi. Tra i super ospiti della serata Al Bano Carrisi con Romina Power e il cast dell’ultimo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, tra cui Emma Marrone che si cimenterà in un medley dei suoi più grandi successi. A voi i commenti! L'articolo ‘Sanremo 2020’, la prima serata: commenti a caldo proviene da Isa e Chia. isaechia

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -