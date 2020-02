Rula Jebreal a Sanremo, lo straziante monologo sulla vittimizzazione secondaria spegne ogni polemica (video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tanto rumore inutile per un momento di bella, straziante ma doverosa televisione. Sarà ricordato così il caso Rula Jebreal a Sanremo 2020: giorni e giorni di polemiche che hanno rischiato di far saltare la partecipazione della giornalista, voluta dal conduttore e direttore artistico Amadeus, alla 70ª edizione della kermesse. Troppo politicizzata, troppo femminista, troppo impegnata per un palco su cui molti pretendono si portino in scena solo lustrini e canzonette. Alla fine la partecipazione della Jebreal è stata finalizzata e si è trasformata nell'unico vero momento non musicale degno di nota della prima serata del Festival. Palestinese con cittadinanza israeliana e italiana, giornalista per CNN e New York Times, docente a Miami in un corso sui diritti umani (qui la sua biografia), è stata cercata da Amadeus a ottobre per portare un valore aggiunto al Festival, uno sguardo ... optimaitalia

domeniconaso : Rula Jebreal potentissima, bellissima, intensa. Non recita, non ha bisogno di recitare perché ha contenuti, perché ha sostanza. #sanremo2020 - pietroraffa : Rula Jebreal avrebbe dovuto aprire #Sanremo2020. L'impatto mediatico sarebbe stato devastante. Il suo monologo è… - MarioManca : Comunque trovo straordinario che Rula Jebreal citi Franco Battiato e Francesco De Gregori per il suo monologo: quan… -