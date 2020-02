Roberto Mancini critica il Var: “Non sempre ci sono le stesse decisioni” (Di martedì 4 febbraio 2020) A margine di un evento che si è svolto a Genova, il commissario tecnico azzurro ha parlato di arbitri e di Var: "Da calciatore non ero d'accordo con il Var, poi come mister ho cambiato idea. Dopo due anni però qualche dubbio resta. Le regole cambiano spesso e sicuramente non è facile per gli arbitri". fanpage

