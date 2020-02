Primi problemi Motorola RAZR 2019: strani rumori dalla cerniera (VIDEO) (Di martedì 4 febbraio 2020) Tutti sembrano essere impazziti per il Motorola RAZR 2019, il dispositivo pieghevole con design a conchiglia della casa alata, che peraltro sta pure per arrivare in Italia (dovrebbe essere disponibile, sulla base delle ultime voci di corridoio, a partire dal 6 febbraio). La cerniera che consente al dispositivo di piegarsi rappresenta un'innovazione, ma anche un potenziale punto critico per quanto riguarda l'usura nel tempo e la resistenza in generale. Ne sanno qualcosa i Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, che entrambi hanno sofferto di qualche problemino in questo senso. Il Motorola RAZR 2019, al momento, sembra aver fatto emergere solo suoni che non promettono bene, ovvero strani cigolii provenienti proprio dalla cerniera, come attestato dal VIDEO pubblicato da Max Weinbach su Twitter. Sia ben chiaro, non stiamo dicendo che il device abbia problemi strutturali, o che i rumori ... optimaitalia

