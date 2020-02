Previsioni Meteo Toscana: crollo termico con massime sui 10-12°C (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino a sabato 8 febbraio. Oggi parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di locali, brevi, rovesci nel pomeriggio sulle province di Siena Arezzo e Grosseto. Ampie schiarite in mattinata sulla costa centro-settentrionale. Sereno ovunque dal tardo pomeriggio e in serata. Venti: moderati o forti occidentali, in particolare sulla costa centro-meridionale, sui crinali appenninici e sulle relative zone sottovento; tendenza a disporsi a Maestrale nel pomeriggio. Mari: molto mossi o agitati, in particolare sulla costa centrale e meridionale. Temperature: stazionarie. In calo dalla sera. Domani generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati o forti settentrionali in attenuazione ... meteoweb.eu

