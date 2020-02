Presentazione Ferrari 2020: programma, orario, tv e streaming. La data dell’evento (Di martedì 4 febbraio 2020) Manca ormai una settimana esatta ad uno dei momenti più attesi ed emozionanti dell’anno per gli appassionati di Motorsport. Martedì 11 febbraio, a partire dalle ore 18.30, andrà in scena la Presentazione ufficiale della Ferrari che parteciperà al Mondiale di Formula Uno 2020. La location scelta per l’evento non sarà come di consueto Maranello, bensì i vertici della casa emiliana hanno optato per lo storico Teatro Municipale “Romolo Valli” di Reggio Emilia, città del tricolore, in cui verranno tolti i veli alla monoposto che dovrà sfidare Mercedes e Red Bull per il titolo iridato. Secondo le ultime indiscrezioni, la versione 2020 della Ferrari dovrebbe essere profondamente rinnovata rispetto alla deludente SF90 della passata stagione. Gli ingegneri della Rossa avrebbero infatti provato a cambiare il DNA della vettura, sacrificando in parte l’efficienza ... oasport

