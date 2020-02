Palermo: Tar sospende ztl, Confcommercio ‘nostre perplessità avevano fondamento’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – “Vogliono farci passare per nemici dell’ambiente. La questione è un’altra. La decisione del Tar di accogliere la nostra istanza cautelare conferma che le perplessità di Confcommercio avevano più di un fondamento pratico e giuridico”. Così Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo che ha proposto ricorso contro l’istituzione della ztl notturna, commenta la decisione del Tar di accogliere l’istanza cautelare e confermare la sospensione del provvedimento.“Un provvedimento migliorativo per la vivibilità della città, e del centro storico in particolare, si sarebbe potuto scrivere con ben altra visione programmatica – prosegue – senza avventurarsi in inutili sperimentazioni sulla pelle dei commercianti. Avevamo più volte sollecitato un proficuo confronto con l’amministrazione che ... meteoweb.eu

GiornaleLORA : Palermo – 'Basterà pochissimo all'Amministrazione comunale per dimostrare al TAR il rapporto tra l'aumento delle ... - TV7Benevento : Palermo: Tar sospende ztl, Confcommercio 'nostre perplessità avevano fondamento' (2)... - TV7Benevento : Palermo: Tar sospende ztl, Confcommercio 'nostre perplessità avevano fondamento'... -