Musica in auto - I servizi per lascolto in streaming e offline FOTO GALLERY (Di martedì 4 febbraio 2020) Alexa, riproduci una playlist di Sanremo. Nei giorni del Festival della canzone italiana, potrebbe essere questa una delle richieste più frequenti al noto assistente vocale di Amazon, oggi supportato anche dal sistema di infotainment Uconnect 5 di FCA. Gli abbonati al servizio a pagamento, del resto, hanno già a disposizione la raccolta Musicale gratuita di Prime Music, con due milioni di brani ascoltabili anche offline e, volendo, possono anche effettuare lupgrade ad Amazon Music Unlimited, che porta in dote una raccolta di canzoni ben più ampia.Tariffe simili, servizi diversi. I prezzi di questo servizio per lascolto della Musica in streaming e offline, tuttavia, sono molto simili a quelli dei più popolari concorrenti (come Spotify e Apple Music, per esempio). E allora, quale scegliere? Per dare una risposta a questo interrogativo, cerchiamo di schiarirvi le idee raccogliendo le ... quattroruote

quattroruote : In occasione del #FestivalDiSanremo, ecco una serie di servizi per ascoltare la musica a bordo della vostra auto --… - TorinodaScoprir : RT @Trimani1977: Il 3 febbraio 1960 ci lasciava tragicamente (incidente d'auto) un grande uomo di spettacolo che ha segnato, con alcuni suo… - Coelusxxx : RT @LaVersioneDiCe: Ma anche voi quando nell'auto avete 4 tacche di benzina occhiali da sole, musica a tutto foho, guardate sicuri quello d… -