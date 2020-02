Miliardi di euro nascosti al fisco nei paradisi fiscali, Ocse: “I ricchi devono pagare le tasse” (Di martedì 4 febbraio 2020) I ricchi devono pagare le tasse. Le leggi sono molto chiare e loro usano ogni modo possibile per sfuggire e portare il denaro nei paradisi fiscali. Dobbiamo rafforzare i controlli": così il segretario generale dell'Ocse al World Economic Forum ha parlato di ricchezza offshore, che ogni anno toglie Miliardi di euro all bilancio dell'Ue. Al momento ci sarebbero 1.500 Miliardi, il 10% del Pil dell'Unione, nascosti al fisco nei paradisi fiscali offshore. fanpage

