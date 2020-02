LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 4 febbraio. Si parte! Saranno i Giovani ad aprire la gara. Attesa per Diletta Leotta e Al Bano e Romina (Di martedì 4 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25: In collegamento dal balconcino del Festival su Raiuno ci sono Vincenzo Mollica, Fiorello e Amadeus. Cresce l’attesa 20.22: La caratteristica del Festival 2020 è che ogni serata cambieranno le presentatrici. Questa sera Saranno Diletta Leotta e Ruta Jebreal 20.19: La serata si aprirà con la gara dei Giovani: i primi due quarti di finale: Eugenio in Via Di Gioa sfideranno Tecla, mentre Fadi affronterà Leo Gassmann. 20.16: Oggi sono in gara i primi 12 big, Bugo e Morgan – Sincero. Alberto Urso – Il sole ad est. Anastasio – Rosso di rabbia. Achille Lauro – Me ne frego. Diodato – Fai rumore. Elodie – Andromeda. Irene Grandi – Finalmente io. Raphael Gualazzi – Carioca. Marco Masini – Il confronto. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74). Le Vibrazioni – Dov’è. Riki – Lo sappiamo entrambi 20.13: E’ la prima serata del Festival! Le ... oasport

TvTalk_Rai : La verità è che #Sanremo è un po’ come il Natale: meglio non passarlo da soli. E allora commentalo con noi usando… - grondoamore : Comunque io NERA perché domani sera sarò al live di Gazzelle mentre i miei protetti PTN si esibiranno a Sanremo, ci… - VMsceneggiatori : RT @TvTalk_Rai: La verità è che #Sanremo è un po’ come il Natale: meglio non passarlo da soli. E allora commentalo con noi usando #tvtalk!… -