Letizia fa i complimenti a Maggio e il capitano sogna la sfida col Napoli (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un botta e risposta a distanza, nonostante entrambi siano presenti agli Italian Sport Awards che si stanno svolgendo questa sera a Castellammare di Stabia. Gaetano Letizia e Christian Maggio sono stati i protagonisti di un simpatico siparietto, loro che in giallorosso sono i custodi delle corsie laterali di difesa. “È bello stare in alto. Siamo concentrati su questa stagione, l’anno scorso è stato brutto perdere la semifinale play off. Ora speriamo di andare in Serie A. Il merito è del mister che ci dà la carica giusta. Ci aspettano tutti, è dura ma dobbiamo stare sempre sul pezzo“, sono state le parole di Letizia rilasciate a TuttoMercatoWeb, “Maggio è una persona da dieci e un calciatore da dieci. Auguro a tutti di avere uno così in squadra. Del Napoli non parla tanto, pensiamo tutti a noi“. Pronta la replica ... anteprima24

