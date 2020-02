Lazio, si avvicina l’Hellas Verona: test per Luiz Felipe (Di martedì 4 febbraio 2020) Lazio, si avvicina il recupero con l’Hellas Verona. test per Luiz Felipe, Correa vuole rientrare per Parma Finalmente la Lazio può togliere dalla casella delle partite disputate il -1. Ieri la squadra agli ordini di mister Inzaghi ha effettuato un leggero allenamento, oggi ci sarà totale riposo. Il tecnico dei capitolini dovrà monitorare le condizioni di Luiz Felipe, che si era fermato per via di un affaticamento al polpaccio. Oggi ci sarà un test – come riportato dal Corriere dello Sport – per capire se sarà a disposizione per la sfida con gli scaligeri. test anche per Correa, il numero 11 biancoceleste cercherà di recuperare in vista del match con il Parma. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

