Laura, 25 anni, scopre di avere un tumore al seno grazie alle extension ai capelli (Di martedì 4 febbraio 2020) Una storia al limite dell'incredibile che arriva dalla Scozia. È quella di Laura Larkin, che ha scoperto di avere un tumore al seno grazie alle extension applicate dal suo parrucchiere, al quale ora vanno tutti i ringraziamenti di Laura della sua famiglia. A spiegare come sono andate le cose è la diretta interessata. Mentre stava applicando le extension per rendere i suoi capelli più lunghi ha scoperto un nodulo sospetto all'altezza del seno, punto fino al quale i capelli erano stati allungati. "Ero appena uscita dalla doccia e mi passavo le dita tra i capelli quando li raggiunsi in punta e mi sfiorai il seno", ha detto Laura Larkin alla stampa. A quel punto la donna è andata dal medico per una visita di controllo senologica e dopo i vari esami è arrivata la diagnosi di un tumore mammario in fase 2. Continua dopo la foto La donna ha raccontato che non avrebbe mai scoperto il nodulo se ...

