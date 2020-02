La star di Beverly Hills Shannen Doherty: “Il cancro è tornato. È al quarto stadio” (Di martedì 4 febbraio 2020) La star di Beverly Hills Shannen Doherty: “Il cancro è tornato. È al quarto stadio” Shannen Doherty, star del telefilm cult degli anni Novanta Beverly Hills 90210 ha annunciato in tv che il cancro al seno, contro il quale lottava dal 2015, è tornato. Tre anni fa l’attrice, che interpretava Brenda Walsh nella serie tv, aveva annunciato che il tumore era in remissione. “Il cancro è tornato. È al quarto stadio”, ha detto Doherty al programma Good Morning America. “Non sono ancora riuscito a elaborarlo”, ha commentato l’attrice in lacrime. “È una pillola amara da ingoiare, per tanti motivi. Ci sono giorni in cui mi chiedo: ‘Perché io’. Poi: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno”. Anche se ne è venuta a conoscenza da un anno, l’attrice ne aveva parlato finora solo con poche persone, tra cui il collega Brian Austin Green, che ... tpi

