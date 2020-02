Homeland l'ottava stagione chiude la storia definitivamente (?) "non ci sarà mai un reboot senza Carrie" (Di martedì 4 febbraio 2020) L'ottava stagione di Homeland sta per arrivare. Domenica 9 febbraio debutta negli Stati Uniti su Showtime, in diretta concorrenza con gli Oscar trasmessi in chiaro, ennesima testimonianza di come contro-programmazione, palinsesti, ascolti negli USA stanno sempre più perdendo importanza tra streaming e on demand. In Italia per vederla su Fox dovremo aspettare un mese, con il debutto fissato per il 9 marzo, lunedì sera dopo The Walking Dead atteso il 24 febbraio.L'ultima stagione è tempo di bilanci e Alex Gansa produttore della serie ha parlato a TVLine dei temi dell'ultima stagione e del suo futuro, perchè oggi c'è sempre il rischio che dopo una chiusura ci sia un futuro. Non per Gansa: "Per me è chiudere un libro, parlare in modo definitivo delle attività dell'anti-terrorismo nei vent'anni dopo l'11 settembre. La storia, per questo, per me finisce qui". L'altro produttore Howard Gordon ... blogo

