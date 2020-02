Gravissimo incidente a Barletta, perde la vita una 43enne, figlio di 7 anni lotta tra la vita e la morte, altre tre persone trasportate in codice rosso (Di martedì 4 febbraio 2020) Un terribile incidente si è verificato intorno alle 21,00 di ieri a Barletta su via Trani nei pressi del Santuario “Maria S.S, dello Sterpeto”. Nell’incidente, per cause in via di accertamento, sono state coinvolte tre auto. Per una dei passeggeri, non c’è stato nulla da fare, la donna 43 enne originaria di Trani, è morta sul colpo. L’incidente ha coinvolto tre auto, una Lancia Ypsilon, una Audi Grigia e una Opel Meriva. Sull’Opel Meriva viaggiava dal lato passeggero la donna. In gravissime condizioni il marito che conduceva l’auto e il figlio di 7 anni che lotta tra la vita e la morte. Gli altri due conducenti delle auto coinvolte nell’incidente sono stati trasportati al più vicino ospedale. L’Opel Meriva, per il forte urto, è fuoriuscita di strada. baritalianews

lopinionista_G : Gravissimo incidente sulla Sp11: una donna è morta dopo lo scontro delle 3 autovetture. - Sabrina_Marrano : Gravissimo incidente sulla Sp11: una donna è morta dopo lo scontro delle 3 autovetture. - itecLabsic : Incidente sul lavoro a Novate, uomo di 45 anni precipita dal tetto di una ditta: è gravissimo -