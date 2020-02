Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: "Numero dei contagi falsato, potrebbero essere 150mila" (Di martedì 4 febbraio 2020) Pier Luigi Lopalco è professore di Igiene all'Università di Pisa ed è uno specialista in tema di virus ed epidemiologia. "Prendete gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus, moltiplicateli per 10 e avrete un'approssimazione di ciò che sta avvenendo in Cina: 150mila casi. Ma, per quanto contradditto liberoquotidiano

