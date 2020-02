Coronavirus, la fake news dei netturbini di Roma che non puliscono i quartieri cinesi (Di martedì 4 febbraio 2020) L’emergenza globale Coronavirus è diventata un fenomeno mediatico, con tutte le conseguenza del caso. Continuano a circolare notizie allarmistiche ed anche alcune, palesi, fake news. E’ il caso della news che vorrebbe i netturbini dell’Ama, l’azienda dei servizi ambientali di Roma, astenersi dalla pulizia delle strade della capitale nei quartieri popolati da cinesi. «Non è assolutamente vero. Siamo in contatto con le istituzioni, in particolare con lo Spallanzani, per dare le corrette indicazioni ai lavoratori». A parlare è Natale Di Cola, segretario FP Cgil di Roma e del Lazio, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. >> Coronavirus, i dati aggiornati: 426 morti, oltre 20mila contagiati «netturbini non puliscono quartieri cinesi a Roma? Falso» Secondo quanto riportano alcuni organi di stampa, molti netturbini dell’Ama si ... urbanpost

