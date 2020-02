Coronavirus, dal vaccino esistente alla previsione dei 65 milioni di morti: tutte le bufale più virali (Di martedì 4 febbraio 2020) Sono moltissime le fake news circolate sull’epidemia di Coronavirus in corso: a partire dal virus che sarebbe sfuggito a un laboratorio militare cinese fino al fatto che il vaccino già esiste. Così tante che l‘Organizzazione mondiale della Sanità ha rinominato l’epidemia “infodemia”. Il sito specializzato Recode ha raccolto alcune di queste false informazioni. tutte naturalmente amplificate dai megafoni dei social: soltanto su Twitter Recode ha contato 15 milioni di contenuti sul Coronavirus solo nell’ultimo mese. Sono proprio le aziende titolari dei social network a voler correre ai ripari per evitare il proliferare di notizie false, e quindi pericolose,, sul virus. Ecco un elenco delle bufale che hanno preso maggiormente piede. Il virus “sfuggito” Una delle teorie che ha avuto più risonanza è quella che il virus sia ... open.online

