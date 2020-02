Coronavirus | 17enne italiano resta in Cina | non parte per febbre (Di martedì 4 febbraio 2020) Coronavirus: uno studente di 17 anni che sarebbe dovuto tornare in Italia con la Cina assieme agli altri nostri connazionali, è rimasto in Asia: i motivi. Il Coronavirus in Italia è visto ufficialmente come una emergenza nazionale, in base a quanto deciso dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa. Questo però essenzialmente a scopo cautelativo, … L'articolo Coronavirus 17enne italiano resta in Cina non parte per febbre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Corriere : Wuhan, il 17enne di Grado bloccato in Cina non ha il Coronavirus - TgrRaiFVG : Coronavirus: un 17enne di Grado trattenuto a Wuhan. Accusava sintomi sospetti, per lui sono scattati i controlli. R… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, padre messo in quarantena: figlio 17enne disabile solo in casa muore #coronavirus… -