Brescia, esonerato Eugenio Corini. Diego Lopez è il nuovo allenatore (Di martedì 4 febbraio 2020) Eugenio Corini non è più l'allenatore del Brescia. Il presidente, Massimo Cellino, lo ha già esonerato dall'incarico. Chi arriverà al suo posto? Il nome è già noto da tempo, si tratta di Diego Lopez: ex centrocampista ed ex allenatore del Cagliari che in passato ha già lavorato con il massimo dirigente. fanpage

