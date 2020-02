Brescia, Corini verso l’esonero: trovato l’accordo con Diego Lopez (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Brescia ha deciso di effettuare un cambio in panchina. Chiamato Diego Lopez, che sostituirà Corini vicino al secondo esonero Nuovo cambio in panchina in casa Brescia. Nonostante la conferma di Corini arrivata nella giornata di domenica dopo la sconfitta contro il Bologna, la società ha deciso di effettuare un nuovo cambio alla guida del club. Come spiega Gianluca Di Marzio, Cellino ha deciso di affidare la panchina a Diego Lopez, con il quale il club ha trovato l’accordo per due anni e mezzo. Dietrofront, dunque, da parte del presidente, pronto ad esonerare per la seconda volta in stagione Corini. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Panchina #Brescia, trovato l'accordo con Diego Lopez ? - AlfredoPedulla : #DiegoLopez a #Brescia: due anni e mezzo di contratto. Confermati i rumors di ieri sera su #Sportitalia malgrado co… - sere__3 : RT @SkySport: ? #UltimOra #SerieA ? #Brescia, Eugenio #Corini verso l'esonero ?? Trovato l'accordo con #DiegoLopez per 2 anni e mezzo #SkySp… -