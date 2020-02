Blocco del traffico a Milano: secondo i dati lo smog è rientrato nei limiti (Di martedì 4 febbraio 2020) Durante la domenica di Blocco del traffico le centraline hanno rilevato un livello di Pm10 nel cielo di Milano pari a 45 microgrammi per metro cubo, al di sotto quindi della soglia di 50 microgrammi per metro cubo. Nella giornata di sabato, infatti, con le auto regolarmente in circolazione, il dato registrato era pari a 81 microgrammi per metro cubo e ciò rappresenta un ottimo segnale degli effetti positivi dello stop del traffico deciso dal sindaco Sala. Blocco del traffico a Milano “Penso che sia andato bene ma sono un pò di parte. Detto questo ho visto anche tanta gente molto contenta – ha detto il sindaco Beppe Sala al termine della giornata -. Il giudizio che do è ampiamente positivo. Di lamentele non ne ho viste così tante“. “Ho visto i dati Arpa – ha detto con soddisfazione – e sono positivi. Nelle premesse non voleva essere qualcosa di ... notizie

