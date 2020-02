Bayern Monaco-Hoffenheim, Dfb Pokal: pronostici (Di martedì 4 febbraio 2020) Bayern Monaco-Hoffenheim è una partita valida per gli ottavi di finale della Dfb Pokal, la Coppa di Germiania, e si gioca mercoledì alle 20.30: le probabili formazioni e i pronostici. Bayern Monaco – Hoffenheim martedì ore 20:30 Il 2020 del Bayern Monaco è iniziato molto bene. Grazie alla flessione del Lipsia, la squadra allenata da Hansi Flick è tornata solitaria a occupare il primo posto della classifica di Bundesliga. Prima del previsto, grazie anche a sei vittorie consecutive. Tra gli obiettivi stagionali, oltre alla vittoria della Bundesliga, c’è anche la possibilità di festeggiare la ventesima Coppa di Germania. Guai però a sottovalutare in questa partita valida per gli ottavi di finale l’Hoffenheim, squadra capace di vincere all’Allianz Arena nell’unico precedente stagionale, quello del girone di andata di Bundesliga. ... ilveggente

DiMarzio : Il #Bayern perde #Perisic I tempi di recupero ?? - Sport_Mediaset : #Bayern, frattura alla caviglia per #Perisic. L'esterno croato, in prestito dall'#Inter, dovrà stare fuori almeno u… - FcInterNewsit : Bayern Monaco, brutto infortunio per Perisic. Il tecnico Flick: 'Frattura alla caviglia, 4 settimane di stop' -