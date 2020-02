Antonella Elia, scoop beccato il fidanzato con un’altra (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ gossip sul fidanzato di Antonella Elia, pare che il fidanzato sia stato beccato con una donna in atteggiamenti intimi, scopriamo cosa sta succedendo Una notizia bomba lanciata dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, sta per abbattersi su Antonella Elia. Pare che il fidanzato Pietro Dalle Piane sia stato paparazzato in compagnia di una donna misteriosa. Fra i due sembra ci siano stati atteggiamenti non proprio da amici. La foto è stata pubblicata dal direttore sul suo account ufficiale di Instagram e a prima vista i due non sembrano compromettenti. Tuttavia, per capire che c’è qualcos’altro basta leggere il commento di Signoretti. Stando all’indiscrezione lanciata dal giornale il compagno di Antonella Elia quindi potrebbe nascondere qualcosa alla gieffina. E dire che l’incontro appassionato fra i due ha destato commozione e tenerezza! Possibile che Pietro abbia mentito ... kontrokultura

