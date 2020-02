A Roma è in corso una maxi conferenza sovranista, la National Conservatism Conference (Di martedì 4 febbraio 2020) Ci sono davvero tutti i “pezzi da 90” del sovranismo europeo. Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, da Viktor Orban a Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen e figura di spicco del movimento giovanile del Rassemblement Nationa. A riunirli è l’annuale National Conservatism Conference, che quest’anno si sta svolgendo a Roma al Grand Hotel Plaza di via del corso. A Roma è in corso una maxi conferenza sovranista, la National Conservatism Conference LEGGI ANCHE> Giorgia Meloni difende La Russa per il post sul saluto Romano e il coronavirus: «È innocente» il discorso inaugurale è stato affidato alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha dedicato la giornata a «Giovanni Paolo II e Ronald Reagan» in quanto due dei «grandi uomini della storia» che hanno incarnato «la visione del mondo dei conservatori». Inizia così la nuova edizione del National ... giornalettismo

