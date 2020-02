Udinese Inter: i break di Fofana creano pericoli (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Udinese ha creato diverse occasioni in ripartenza, soprattutto con i break di Fofana. L’Inter ha sofferto Soprattutto nel primo tempo, l’Inter si è fatta trovare lunga e attaccabile in diverse situazioni. L’Udinese, tra De Paul e Fofana, ha Interni di grande gamba, con qualità eccezionali in conduzione. L’Inter a Udine attaccava con tanti uomini: oltre a Eriksen costantemente tra le linee, spesso Vecino si sganciava in avanti. Quando i bianconeri recuperavano palla, erano tempestivi nella risalita, con Barella spesso isolato. Un esempio nella slide sopra, in cui Fofana è già pronto ad aggredire lo spazio lasciato libero dagli avversari Leggi su Calcionews24.com calcionews24

