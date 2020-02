Tumori sempre più curabili: in 10 anni aumenta del 53% la sopravvivenza dopo la diagnosi (Di lunedì 3 febbraio 2020) In 10 anni in Italia i pazienti vivi dopo la diagnosi di tumore sono aumentati del 53%: erano 2 milioni e 250 mila nel 2010, oggi sono 3 milioni e 460 mila. L’assistenza oncologica ha fatto dunque grandi passi in avanti, che collocano il nostro Paese ai vertici in Europa e nel mondo. Ma ci sono altri margini di miglioramento, riducendo le differenze territoriali ancora elevate. Lo riferisce l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) che, alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio, aderisce all’evento e in conferenza stampa oggi a Milano lancia un appello alle istituzioni perché venga seguito l’esempio delle Regioni più virtuose, a tutto vantaggio dei pazienti. Sono infatti, secondo l’Aiom, “ancora troppe le differenze sul nostro territorio: dall’adesione e copertura degli screening ancora ... meteoweb.eu

Ambra_7 : Ho appena scoperto dalla mia collega che la mia responsabile ha 3 tumori. Mamma mia quanto mi dispiace, è la prima… - pu24it : Marche Nord, il reparto di urologia sempre più all’avanguardia nella lotta a tumori di rene e vescica | - il_gattaccio : @Franciscktrue @MassiSilver A vedere quanta autostima hai di te stesso, trovo conferma in quello che da sempre: è p… -