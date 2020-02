Traffico Roma del 03-02-2020 ore 13:30 (Di lunedì 3 febbraio 2020) RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 Roma- L’AQUILA-TERAMO. REGOLARE IL Traffico ANCHE SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DELLA CAMILLUCCIA TRA VIA EDMONDO DE AMICIS E PIAZZA WALTER ROSSI VERSO PIAZZA DEI GIOCHI DELFICI CHIUSUA PER UNA MANIFESTAZIONE VIALE DI TRASTEVERE TRA VIA EMILIO MOROSINI E VIALE GLORIOSO, IN DIREZIONE CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE PROSEGUE LA TERZA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO ALESSI. MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. FINO ALLE ORE 18.00 DI OGGI ... romadailynews

