Sanremo prima serata | Amadeus | “Ecco come ho scelto le 10 donne”

Amadeus rompe il silenzio sulla scelta delle dieci donne di Sanremo 2020: "Ecco perchè ho voluto loro" Mancano ormai poche ore alla prima puntata del Festival di Sanremo 2020, denominato Sanremo 70, visto l'importante traguardo che quest'anno taglia il festival della canzone italiana, condotto da Amadeus. E proprio il direttore artistico e conduttore di Sanremo 70, in attesa del suo debutto come padrone di casa sul palco del Teatro Ariston, con un'intervista pubblicata sul settimanale TvMia, ha spiegato perchè ha voluto al suo fianco, alla conduzione di Sanremo 2020, dieci donne. Ho voluto chi potesse raccontare storie di donne diverse per età, ruolo ed esperienze. Ho chiamato donne che hanno molte cose da raccontare, frutto di tutte le loro esperienze ha infatti dichiarato.

