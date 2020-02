Sampdoria-Napoli 2-4, Gattuso continua la rincorsa all’Europa (Di martedì 4 febbraio 2020) Terza vittoria consecutiva in gare ufficiali per il Napoli, che vince 4-2 uno scoppiettante posticipo della 22esima giornata a Genova contro la Sampdoria. Una sfida rocambolesca grazie alla quale Gattuso prova una difficile rincorsa verso i piani alti della classifica (-9 dal quarto posto Champions), Ranieri resta quint’ultimo con 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Avvio choc per i padroni di casa, già sotto di due reti dopo un quarto d’ora. Al 3’, su cross di Zielinski, capocciata vincente del polacco Milik. Quagliarella, servito da Gabbiadini, spreca una buona chance non riuscendo ad angolare la conclusione (12’), pochi secondi dopo gli ospiti graffiano ancora (16’): su angolo, correzione aerea di Di Lorenzo e palla al macedone Elmas che, appostato sul secondo palo, timbra il raddoppio. Incassato il micidiale uno-due, i blucerchiati iniziano a riordinare le idee ed a ... ilfogliettone

