Roma, ripresa per i giallorossi a Trigoria. Le ultime su Mkhitaryan (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, giallorossi a Trigoria per riprendere gli allenamenti in vista del Bologna. Mkhitaryan lavora a parte, ma presto il rientro in gruppo Dopo il capitombolo di Reggio Emilia contro il Sassuolo la Roma è tornata a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera contro il Bologna. Per chi ha giocato sabato normale lavoro di scarico, per gli altri lavori atletici e tattici. Non è stato Paulo Fonseca a dirigere la seduta odierna, poiché impegnato a Coverciano per l’assegnazione della Panchina d’Oro. Capitolo infortunati: Mkhitaryan ancora a parte, anche se il suo rientro in gruppo è solamente questione di giorni. Presto, quindi, il tecnico avrà nuovamente l’armeno a disposizione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

