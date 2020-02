Pomeriggio 5, Carmen Di Pietro su Matteo del GF Vip: “Mi ha usata!” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Carmen Di Pietro confessa a Pomeriggio Cinque: “Matteo Alessandroni mi ha usata!” Stasera al Grande Fratello Vip ci saranno tante sorprese tra cui l’entrata nella casa di Eva Robin’s per parlare e confrontarsi con il playboy Antonio Zequila. Quest’oggi a Pomeriggio 5, però, Carmen Di Pietro ha fatto una rivelazione su uno dei Super Boys entrati al GF Vip per movimentare la vita monotona delle donne, ovvero tale Matteo Alessandroni: “Mi ha usata! Lo voglio fuori dalla mia vita e non lo voglio perdonare. Mi ha fatto passare un’estate terribile”. Oltre a questo, però, pare che lui all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini si sia presentato come single mentre invece sarebbe fidanzato con Eleonora Gaspodini. Se ne parlerà più approfonditamente nella puntata di questa sera? Pomeriggio 5: Biagio D’Anelli fa una ... lanostratv

