Malore per Mara Venier dietro le quinte di Domenica In | arriva il medico

Durante l'ultima diretta di Domenica In, andata in onda lo scorso 2 febbraio 2020, tutti in studio hanno temuto per la salute di Mara Venier. La conduttrice è stata infatti colta da un Malore. Tanto che pare sia stato necessario l'intervento del medico. Visibilmente influenzata, Zia Mara era apparsa sottotono già all'inizio della puntata e nel corso della trasmissione sembrava accusare la stanchezza e un evidente stato di malessere. Durante le interviste Mara Venier ha avuto un progressivo calo della voce, fino ad ammettere di non sentirsi bene, verso la fine della trasmissione. Un malessere che ha richiesto l'intervento di un dottore e che stava rischiando di far sospendere anticipatamente la diretta di Domenica In. Mara Venier racconta il suo Malore Annunciando l'ultimo lancio pubblicitario di Domenica In, Mara Venier ammette: "La voce è andata… e ...

