L'Xbox Adaptive Controller e un adattatore permettono alle persone di trasformare le loro sedie a rotelle elettriche in controller da gioco (Di lunedì 3 febbraio 2020) Xbox Adaptive Controller espande già l'accessibilità di Xbox ai giocatori con disabilità e ora un componente aggiuntivo di terze parti porta il Controller a un livello superiore, consentendo ai giocatori di trasformare le loro sedie a rotelle elettriche in Controller da gioco. Chiamato Freedom Wing Adapter, la piccola scatola collega il Controller adattivo Xbox a una sedia a rotelle attraverso la sua porta a 9 pin. Ciò significa che un joystick che controlla una sedia a rotelle normalmente può essere trasformato in un Controller, il che è particolarmente utile per le persone che sono già abituate a questi joystick e pulsanti.L'organizzazione di beneficenza AbleGamers ha creato il dispositivo insieme a ATMakers, un gruppo di produttori di tecnologia e appassionati che si concentrano sull'accessibilità. L'adattatore Freedom Wing viene distribuito tramite AbleGamers e le persone possono ... eurogamer

