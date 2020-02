Le pagelle della Salernitana – Lombardi in palla, Akpa Akpro è una furia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ un punto dal retrogusto amaro per la Salernitana che passando in vantaggio al Vigorito aveva fiutato l’impresa. Le pagelle dei granata dopo il match con la Strega Micai 6: Al di là del gol subito, non ci sono episodi in cui viene chiamato in causa. Soffia tre volte la sfera sulle conclusioni di Insigne e Improta che potrebbero valere il 2-1 giallorosso. Aya 6: Gara molto fisica del centrale prelevato dal Pisa, già a suo agio nella retroguardia granata. La perla della sua serata è il salvataggio su Sau in avvio, decisivo per evitare il gol del vantaggio sannita. Sfortunato in occasione del gol subito. Migliorini 6,5: Gara attenta la sua, non va mai in affanno e tiene a bada Coda nel migliore dei modi dal primo al novantesimo. Jaroszynski 5,5: Dei tre centrali è quello più in difficoltà, complice la presenza di Insigne e ... anteprima24

