Il coronavirus diventa l’esca per infettare computer e smartphone (Di lunedì 3 febbraio 2020) Hacker viola uno smartphone (Getty Images) Iniettare virus nei computer sfruttando l’allerta sul coronavirus. È questa la tattica usata dai pirati informatici per una campagna di attacchi phishing. Phishing tramite falsi file File pdf, mp4 o docx, teoricamente contenenti materiale sul coronavirus, sono stati scaricati da ignari utenti che cercavano online istruzioni su come proteggersi dal contagio, aggiornamenti sull’epidemia o procedure di rilevamento. Secondo i ricercatori di Kaspersky, società specializzata in sicurezza informatica, i file in realtà contenevano gravi minacce informatiche, tra cui trojan e worm in grado di distruggere, bloccare, modificare o copiare i dati presenti sul computer o dispositivo degli utenti o, addirittura, interferire con il funzionamento di rete o apparecchi. “Finora abbiamo osservato solo 10 file unici ma, come spesso succede con argomenti di ... wired

