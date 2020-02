GF Vip: Antonella Elia tradita dal fidanzato? La reazione inaspettata della conduttrice (Di martedì 4 febbraio 2020) Avevamo lasciato una settimana fa Antonella Elia al Grande Fratello Vip più innamorata che mai del suo compagno, Pietro. Il ragazzo infatti era entrato nella Casa per incontrarla e si erano resi protagonisti di un bacio appassionato e romantico. Ma stasera la conduttrice scoprirà un’amara verità: il fidanzato potrebbe averla tradita, come testimonia alcune foto del settimanale Nuovo da domani in edicola. Il difficile compito di Adriana Volpe Per Antonella Elia questa sera potrebbe arrivare una verità cruda da digerire. Il settimanale Nuovo, infatti, ha paparazzato il fidanzato Pietro in compagnia di un’altra ragazza e la concorrente viene informata di quanto sta succedendo fuori dalla Casa di Cinecittà. La produzione ha affidato ad Adriana Volpe, persona di grande sensibilità, il compito di dare alla coinquilina la spiacevole notizia. L’ex conduttrice de I fatti vostri viene chiamata ... thesocialpost

zazoomblog : Grande Fratello Vip 4 Adriana Volpe informa Antonella Elia sulle foto del suo fidanzato con unaltra donna (Video) -… - Fabio_Tisti : RT @Iperborea_: Dopo questa reazione voglio Antonella Elia come concorrente a Temptation Island Vip #GFVIP - gossipblogit : Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe informa Antonella Elia sulle foto del suo fidanzato con un'altra donna (Video) -