Fred Buscaglione, fuga romantica in slitta per sposare Fatima Robin’s (Di lunedì 3 febbraio 2020) Oggi è il sessantesimo anniversario della morte di Fred Buscaglione, scomparso il 3 febbraio 1960. Il cantante morì in un incidente d’auto presso il quartiere Parioli di Roma. Di ritorno da un’esibizione notturna a bordo della sua amata Ford Thunderbird rosa, Fred Buscaglione si scontrò con un camion Lancia Esatau carico di porfido. A nulla valsero i soccorsi e la corsa in ospedale: il cantante morì a 38 anni. Ai suoi funerali, svoltisi a Torino il 6 febbraio, parteciparono decine di migliaia di persone tra cui molte celebrità della musica e dello spettacolo, da Johnny Dorelli a Gino Latilla e Wanda Osiris. Fred Buscaglione: 60 anni senza la sua musica Guarda che Luna, Teresa non sparare, Eri piccola così: solo alcuni dei grandissimi successi che vantano cover e reinterpretazioni per omaggiare il grande cantante. Fred Buscaglione aveva iniziato fondando un gruppo, gli ... velvetgossip

