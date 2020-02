FdI convoca Davide Casaleggio in parlamento (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Davide Casaleggio, guru del Movimento5percento, si scaglia contro i partiti, elogiando la Piattaforma Rousseau. Non intendiamo certo criticare le scelte di disciplina interna dei movimenti e dei partiti, ma qualche rilievo è necessario: non ero a conoscenza che il nostro diritto pubblico indicasse che un blog gestito da una società privata dovesse validare le candidature in parlamento, tanto più che il M5S – per scelta – non è inserito nel registro dei partiti politici”. Così il deputato responsabile Innovazione di Fdi, Federico Mollicone, a margine di un convegno sulla cittadinanza digitale, alla Camera, dove è intervenuto Davide Casaleggio. FdI convoca Davide Casaleggio in parlamento “Il 4 marzo scorso -aggiunge- il Garante per la privacy irrorò una sanzione di 50 mila euro in quanto la piattaforma ‘non gode delle proprietà richieste a un sistema ... nextquotidiano

Miti_Vigliero : FdI convoca Davide Casaleggio in parlamento il deputato di Fdi, Federico Mollicone: “Venga in parlamento per parla… - neXtquotidiano : FdI convoca Davide #Casaleggio in parlamento -