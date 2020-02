Coronavirus, per i webeti non c’è vaccino (Di lunedì 3 febbraio 2020) di Derek I film (e le serie tv) degli ultimi anni ci hanno mostrato sostanzialmente due scenari: nel primo, quello che finisce bene, l’umanità viene colpita da una improvvisa pandemia, la gente inizia a morire in massa, un coraggioso eroe cerca di trovare una soluzione. In qualche modo da quel momento in poi il virus viene isolato e a tempo di record viene formulato un vaccino. L’eroe, solo lui del resto potrebbe, decide di testarlo su se stesso. Ovviamente sopravvive al contagio e in men che non si dica tutto il pianeta viene vaccinato e guarito. Nel secondo scenario l’umanità viene colpita da una improvvisa pandemia, ma la gente per lo più inizia a trasformarsi in zombie. Da quel momento un gruppo di superstiti attraversa lande desolate e combatte con altri gruppi di uomini, in lotta tra loro – oltre che con gli zombie – per la sopravvivenza. La pandemia ha tirato fuori ... ilfattoquotidiano

