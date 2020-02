Coronavirus, giovane cinese a Torino costretta a scendere dall'autobus. E Chiara Appendino va al ristorante (Di lunedì 3 febbraio 2020) Gli italiani non sono immuni alla psicosi del Coronavirus. A Torino si è infatti svolto un brutto episodio riguardante una giovane cinese. Quest'ultima stava viaggiando a bordo di un autobus e sarebbe stata costretta a scendere da alcuni passeggeri in quanto "persona non gradita". La ragazza non ha liberoquotidiano

paolaturci : Eccellenza italiana - Agenzia_Italia : Hanno costretto una giovane cinese a scendere dal bus Cuneo-Torino #coronavirus - Massimo18783866 : RT @Agenzia_Italia: Hanno costretto una giovane cinese a scendere dal bus Cuneo-Torino #coronavirus -