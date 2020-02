Clemente Mastella si è dimesso da sindaco di Benevento, ma si ricandiderà subito (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sembra quasi una barzelletta quella messa in scena da Clemente Mastella domenica 2 febbraio: mi dimetto da sindaco, ma mi ricandido a sindaco. L’ora ex primo cittadino di Benevento ha deciso di interrompere la sua carica e ricandidarsi per mandare un segnale alla Lega che «non mi vuole, mi sta creando parecchi problemi. Molti, molti problemi». Clemente Mastella si è dimesso da sindaco di Benevento, ma si ricandiderà subito LEGGI ANCHE> Clemente Mastella a Radio Cusano: “Io e mia moglie siamo gli Underwood della politica italiana” L’aria di tempesta si registrava già da qualche tempo. Clemente Mastella si era lasciato andare in una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano in cui aveva anticipato l’ipotesi delle dimissioni. «Un arraffa arraffa continuo. Chi chiede, chi avanza, chi tradisce, chi perisce – riportava il giornale diretto da Marco Travaglio il 25 ... giornalettismo

