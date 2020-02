Classifica Assist Serie A 2019/2020: guida Luis Alberto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Classifica Assist Serie A 2019/2020: i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco la Classifica degli Assist della Serie A, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano. Classifica Assist Serie A 2019/2020: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono anche loro, i numeri dieci del calcio che fu, quelli che di “professione” innescano le punte e assicurano loro i rifornimenti necessari per segnare reti a grappoli. Una categoria particolarmente apprezzata dagli allenatori, ma non soltanto. Gli Assistman rappresentano infatti merce tanto rara quanto preziosa anche per i… fantallenatori, sempre a caccia del +1 che può risolvere positivamente le loro sfide domenicali. Di seguito la graduatoria del migliori rifinitori del campionato, ... calcionews24

infoitsport : Serie A, classifica assist: Luis Alberto leader assoluto, sale Immobile - Borjee43 : @Tonio_Cimmax @Fantacalcio @1913parmacalcio Ho trovato il perfetto esempio per descriverli, Mbaye provoca il rigore… -